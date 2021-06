Germania-Ucraina: ministro Esteri Kuleba, Berlino nostro partner più importante in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è il partner più importante dell'Ucraina in Europa, nonostante le divergenze. È quanto affermato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, durante la conferenza stampa con l'omologo tedesco, Heiko Maas, che ha incontrato oggi a Berlino. Kiev e Berlino sono divise su due questioni principali: la richiesta di armi tedesche a scopo difensivo avanzata dall'ex repubblica sovietica al governo federale e il gasdotto Nord Stream 2, in completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Mentre la Germania è contraria alla vendita di armi all'Ucraina, questo Paese chiede che i lavori per il Nord Stream 2 vengano fermati. Secondo Kiev, l'infrastruttura rafforzerebbe l'influenza della Russia e minaccerebbe il ruolo dell'Ucraina come via di transito del gas russo diretto in Europa. Al riguardo, Kuleba ha dichiarato di aver ricevuto da Maas “una chiara assicurazione che la Germania è a conoscenza di tutti i rischi” posti dal Nord Stream 2. Kuleba ha, quindi, affermato che “il governo federale è libero di fornire armi per l'autodifesa contro la Russia, perché non ci sono restrizioni alla loro esportazione verso l'Ucraina. Non farlo è una decisione politica”.(Geb)