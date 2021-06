Pd: Zinagretti, non mi pento di mie dimissioni da segretario, evitato discussione fratricida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assolutamente non sono pentito delle "mie dimissioni da segretario del Pd perché hanno portato il partito fuori dall'angolo di una discussione fratricida per cui qualsiasi cosa io dicevo era pretesto per una polemica, anche la partecipazione a una trasmissione televisiva". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervistato dal direttore de La Stampa, Massimo Giannini. "Era sintomo di una battaglia politica che a mio giudizio aveva superato ogni limite. Le mie dimissioni sono state il modo migliore di dire al Pd che era ora di voltare pagina - ha aggiunto Zingaretti -. Ora Letta sta aprendo una nuova fase", ha concluso il governatore. (Rer)