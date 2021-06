Riforme: da Aula Camera via libera a pdl costituzionale per voto 18enni al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dall'Aula della Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con 405 sì, cinque no e sei astenuti alla proposta di legge costituzionale, di modifica dell'articolo 58 della Costituzione, che consente ai 18enni di votare per l'elezione del Senato. Il provvedimento è stato approvato, in un testo unificato, in prima deliberazione, da Montecitorio e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, da palazzo Madama. Il testo tornerà, quindi, al Senato per l'ultima lettura. (Rin)