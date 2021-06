© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'inaugurazione di MiMo - Milano Monza Motor ShowPiazza Duomo (ore 10)L'assessore al Verde Pierfrancesco Maran partecipa all'inaugurazione della grande aiuola di viale Jenner, all'altezza del civico 4, riqualificata da Mapei nell'ambito di "Cura e adotta il verde pubblico". Intervengono gli amministratori delegati di Mapei Veronica e Marco Squinzi e l'architetto paesaggista Franco Giorgetta.accrediti stampa presso la reception di Mapei in viale Jenner 4 (ore 11:30)Inaugurazione della mostra "Food Policy 2030. Un sistema alimentare sano, sostenibile e inclusivo", che racconta 5 anni di attività per rendere sostenibile e inclusivo il sistema alimentare cittadino. All'inaugurazione intervengono la Vicesindaco Anna Scavuzzo, il Presidente di MM Simone Dragone, il Direttore generale di MM Stefano Cetti e il Direttore Area Ricerca Scientifica e Tecnologica di Fondazione Cariplo Carlo Mango.diretta Facebook sui canali della Centrale dell'Acqua di Milano e della Food Policy (ore 11:30)Videoconferenza stampa “Diversity Media Report & Diversity Media Awards 2021” in cui viene presentata la ricerca annuale sulla rappresentazione dei temi di genere e identità di genere, età, orientamento sessuale e affettivo, disabilità ed etnia, nei media italiani nel corso del 2020, condotta da Diversity in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia. Oltre all'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, interverngonono Laura Ambrosino, responsabile Media & comunicazione - Commissione europea Rappresentanza a Milano; Francesca Vecchioni, presidente di Diversity e ideatrice dei Diversity Media Awards; Monica Azzalini, responsabile del settore Media e Gender dell'Osservatorio di Pavia e coordinatrice del Diversity Media Report - Informazione; Diego Passoni, conduttore dei Diversity Media Awards 2021.Diretta streaming (ore 11:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla cerimonia della posa della prima pietra dell'Edificio U10 dell'Università Bicocca.Università Bicocca, ingresso da via Stella Bianca (ore 12)REGIONEL'assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala partecipa all'inaugurazione con posa della prima pietra dell'edificio U10 dell'Università di Milano Bicocca, che ospiterà nuovi laboratori e aule all'aperto. Intervengono anche la rettrice dell'ateneo, Giovanna Iannantuoni, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Università Bicocca, ingresso da via Stella Bianca (ore 12)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, visita due realtà del “sociale” a Milano.Progetto Arca onlus, via degli Artigianelli, 6 (ore 9:30); Scuola Futuro Lavoro - Fondazione un Futuro per l'Asperger, via Ondina Valla, 2 (ore 11).Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, partecipano alla conferenza stampa di presentazione del bando “La Lombardia è dei giovani 2021”.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 - Milano, ingresso NP (ore 12:30)L'assessore al Territorio e alla Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, ha una serie di impegni istituzionali a Brescia: Tavolo istituzionale sul “nodo idraulico” di Brescia Utr , via Dalmazia 92/94 (ore 10:30); visita al cantiere della vasca di laminazione del Comune di Botticino (ore 12); incontro con il gruppo di Protezione civile di Botticino (ore 12:30); saluto ai volontari di Protezione civile Val Carobbio (ore 15)L'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, partecipa alla consegna dei riconoscimenti del premio “L'impresa oltre l'impresa”.Palazzo Lombardia, auditorium “Giovanni Testori”, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 14:30)VARIENell'ambito del webinar "Esiste una saggezza digitale?", presentazione dello Humane Technology Lab, il neonato Laboratorio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che fa dialogare le diverse competenze dell'Ateneo. All'evento, moderato dalla giornalista e conduttrice di Radio Uno Rai Annalisa Manduca, intervengono insieme a Giuseppe Riva, direttore di Humane Technology Lab e Ciro De Florio, docente di Logica e Filosofia della Scienza in Cattolica, due tra i massimi esperti a livello internazionale di Intelligenza Artificiale: Lucilla Sioli e Nicola Palmarini.diretta streaming sui canali social @Unicatt (ore 18)MONZAPresentazione dei risultati del progetto #strategiagiovani: talento, innovazione futuro. Intervengono il Sindaco Dario Allevi e l'assessore alla Mobilità , Federico Arena. Sono presenti anche i partner del progetto: Fondazione della Comunità di Monza e Brianza; Azienda Speciale di Formazione “Paolo Borsa”; AFOL – Provincia Monza e Brianza; associazione “Elianto”; “CSV” - Centro di Servizio per il Volontariato di Monza – Lecco – Sondrio; “Carrobiolo 2000” Cooperativa Sociale.Comune di Monza, sala Consiglio, 2° piano, Piazza Trento e Trieste (ore 10:30)(Rem)