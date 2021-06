Francia: youtuber Papacito risponde alle polemiche dopo video contro France Insoumise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papacito, youtuber francese considerato vicino all'estrema destra, reagisce alle polemiche emerse dopo un suo video in cui attacca un manichino presentato come un elettore de La France Insoumise, partito della sinistra radicale guidato da Jean-Luc Mélenchon. "Non c'è nessun appello a sparare su persone di sinistra, tantomeno a Jean-Luc Mélenchon", spiega Papacito in una videointervista rilasciata al settimanale ultraconservatore "Valeurs Actuelles". "Non mi sarei mai permesso una cosa simile", ha detto lo youtuber. "Quello che volevo mostrare in questo video sono gli effetti della loro politica, dell'estrema sinistra", aggiunge Papacito. Intanto, la Procura di Parigi ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sul caso.(Frp)