Milano: firmato protocollo legalità per lavori riqualificazione Paullese

- Oggi è stato firmato alla Prefettura di Milano il protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi di “Riqualifica e potenziamento SP ex SS 415 “Paullese” da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso ponte sull’Adda)”. Il protocollo, siglato dal Prefetto di Milano Renato Saccone, dal Vicesindaco della Città Metropolitana Arianna Censi e dall’Amministratore Unico della Società Gimaco Costruzioni S.r.l., ha ad oggetto gli interventi di riqualificazione e potenziamento della strada provinciale ex Ss 415 - cosiddetta Paullese – che rientrano nel primo programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, deliberato dal Cipe e pone a carico dell’appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia. (segue) (Com)