Milano: firmato protocollo legalità per lavori riqualificazione Paullese (3)

- Alla banca dati accederanno le locali Forze dell’Ordine e la Dia, presenti alla sottoscrizione del Protocollo, per acquisire tempestivamente ogni utile informazione al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Alla sottoscrizione hanno partecipato anche i rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano e delle Organizzazioni Sindacali di categoria, (Fillea-Cgil, Filca Cisl, Feneal-Uil) che, nell’ambito di un tavolo di monitoraggio da costituirsi presso la Prefettura, verificheranno il rispetto della legalità in ordine alle modalità di assunzione e gestione della manodopera. In tutto il ciclo di realizzazione dell’opera, grande attenzione verrà dedicata anche ai profili inerenti alla sicurezza sul lavoro, da parte tanto dell’appaltatore che delle Organizzazioni Sindacali e degli enti di controllo. (Com)