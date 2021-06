Roma 2021: Mollicone (Fd'I), liberiamo città con Michetti e Matone ponendo al centro cultura innovazione sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Liberemo Roma dal malgoverno di Raggi e non la lasceremo alle sinistre di Calenda e Gualtieri che hanno già mostrato il proprio volto peggiore governando la Capitale e la Nazione. Un esperto di amministrazione dello Stato come Michetti è l'uomo giusto per risollevare la città e trasformarla a fondo, affiancato da una classe dirigente formatasi in anni di amministrazione nei consigli municipali e comunali e, anche, del governo della Capitale. Fratelli d'Italia sarà in prima linea per Michetti e Matone. Porremmo al centro del programma la valorizzazione dei circuiti culturali, dell'innovazione della città, la rigenerazione urbana e la sostenibilità". Così in una nota il componente dell'esecutivo romano di Fratelli d'Italia, deputato Federico Mollicone. (Com)