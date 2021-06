Roma 2021: Bellucci (Fd'I), città ha bisogno di competenza e coraggio, Michetti-Matone è garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il disastro della sindaca Raggi, Roma Capitale ha bisogno di competenza, coraggio e coerenza.L'abbinata Michetti-Matone costituisce una garanzia in tal senso. Sono certa che loro, insieme alla classe dirigente romana di Fdi che si distingue per capacità, onestà e amore per Roma, sapranno portare il centrodestra alla vittoria e restituire alla capitale e ai romani orgoglio e rinascita. Avanti fino alla vittoria". È quanto dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci deputato di Fratelli d'Italia. (Com)