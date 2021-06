Venezuela: Paho, processo vaccini Covax per il Paese non si interromperà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela deve ancora versare al meccanismo Covax un totale di 10 milioni di dollari per le dosi di vaccino contro il Covid-19 destinate al Paese ma non per questo il processo a sostegno di Caracas verrà interrotto. Lo ha dichiarato direttore del Dipartimento di emergenza e preparazione alle catastrofi dell'Organizzazione panamericana della sanità (Paho) nel corso del briefing settimanale con la stampa. "In questo momento non abbiamo alcuna conferma che il pagamento (del Venezuela) sia stato completato. C'è ancora un saldo di 10 milioni di dollari", ha detto Ugarte, il quale ha garantito che nonostante il mancato saldo di una parte del dovuto il processo è in corso. Al suo completamento, ha spiegato, a Caracas verranno comunicati "il tipo e la quantità di vaccini: quando quei vaccini saranno disponibili, il Venezuela deciderà quali accettare o meno". Per il funzionario, inoltre, al momento non è possibile affermare che i vaccini saranno disponibili "a breve termine", come affermato da Maduro. (segue) (Vec)