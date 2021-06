Venezuela: Paho, processo vaccini Covax per il Paese non si interromperà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ugarte ha evidenziato la volontà delle parti coinvolte nella vicenda - alludendo all'accordo del Tavolo tecnico nazionale composto da sindacati medici, governo e opposizione - e che ci sono ancora processi interni da rispettare. "Vorrei sottolineare ancora una volta l'apertura di tutte le parti, interne e internazionali, a procurare la maggior quantità di vaccini per il Venezuela. Ci sono molti pareri congiunti su questo processo, ma allo stesso tempo c'è la preoccupazione che sia necessario andare avanti con maggiore proprietà e informare sullo stato di avanzamento dei processi interni, sul pagamento che deve essere effettuato e anche sul tipo di vaccini”, ha concluso. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha di recente dichiarato che il meccanismo Covax, dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), deve consegnare al Venezuela tra luglio e agosto “milioni di vaccini” anti Covid-19. “Il sistema Covax ha un debito con il Venezuela. Da aprile abbiamo depositato le risorse e il sistema Covax deve adeguarsi. Abbiamo già dato tutte le indicazioni tecniche, sono stati approvati i vaccini che possono entrare in Venezuela e il sistema Covax deve garantire al Venezuela diversi milioni di vaccini a luglio e agosto", ha affermato Maduro in un intervento sui progressi compiuti nella lotta al Covid-19. Le dichiarazioni di Maduro arrivavano in risposta a quanto affermato lo scorso 2 giugno dallo stesso Ugarte, secondo cui il Venezuela deve appunto ancora 10 milioni di dollari al meccanismo Covax per potere accedere alla sua quota di vaccini. (segue) (Vec)