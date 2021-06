Venezuela: Paho, processo vaccini Covax per il Paese non si interromperà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Caracas ha siglato nel settembre 2020 un accordo con Covax per la fornitura di un totale di 11.374.400 dosi per vaccinare il 20 per cento della popolazione al costo di 119.999.920 dollari (circa 100 milioni di euro). A metà maggio, Maduro aveva detto che il governo era al lavoro per vaccinare il 70 per cento della popolazione entro agosto. Il presidente ha quindi assicurato che "presto arriveranno nel nostro paese i vaccini contro la covid-19 'Sputnik light' e il 'Janssen' della Johnson & Johnson. Prodotti che hanno bisogno di una sola dose", ha specificato Maduro senza fornire indicazioni precise su date e modalità di consegna. La campagna vaccinale è però oggetto di diverse critiche, fuori e dentro i confini, per il ritmo con cui viene portata avanti e la scarsa trasparenza su criteri e obiettivi. (Vec)