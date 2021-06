Iraq-Iran: portavoce Esteri Khatibzadeh giunto in visita a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, è arrivato in visita a Baghdad, in concomitanza con un viaggio non annunciato del comandante della forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione islamica iraniani, Ismail Qa'ani, nella capitale irachena. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq News”. Secondo una fonte dell’agenzia, Qa'ani avrebbe tenuto incontri con i partiti politici e governativi, ma anche con le fazioni sciite armate per discutere della situazione irachena, in seguito all'escalation di tensioni tra il governo e le fazioni. L'agenzia di stampa ufficiale iraniana “Irna” ha invece spiegato che Khatibzadeh ha tenuto incontri con il consigliere per la sicurezza nazionale dell'Iraq, Qasim al Araji, con il presidente della coalizione dello Stato di diritto, Nuri al Maliki, con il leader del Consiglio supremo islamico dell'Iraq, Humam Hamoudi, e con alcuni religiosi sunniti. Khatibzadeh ha affrontato il sostegno totale di Teheran al governo dell’Iraq e ai processi legali e democratici basati sulla volontà del popolo iracheno, le elezioni parlamentari irachene, i terreni d’azione per l'espansione globale dei legami tra i due Paesi, la cooperazione bilaterale culturale e mediatica, e la politica dell'Iran in favore di un Iraq forte, libero, prospero, sviluppato, unito e indipendente. (Res)