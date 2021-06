Albania: opposizione, da Parlamento "illegittimo" grave attacco contro presidente Meta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna preoccupazione per la decisione "incostituzionale e ridicola" del Parlamento monopartitico dell'Albania "che diventerà un caso di studio nella storia del parlamentarismo globale": questo il commento del portavoce della presidenza albanese, Ted Blushi, alla decisione con cui il Parlamento di Tirana ha votato in favore della destituzione del capo dello Stato Meta per le presunte violazioni della Costituzione. Secondo il portavoce di Meta, tale decisione diventerà un caso di studio "su come un Parlamento senza l'opposizione, che anche così è stato scaricato dal popolo, voti per destituire un'altra istituzione". Il Parlamento albanese ha votato per destituire il presidente Meta per “gravi violazioni” della Costituzione durante la campagna elettorale per le elezioni parlamentari tenutesi lo scorso aprile. È la prima volta nella storia dell'Albania che un presidente viene destituito dal Parlamento. A votare a favore sono stati 105 parlamentari, 7 contrari, e 3 astenuti. La Corte costituzionale avrà l'ultima parola sulla questione approvando o respingendo la destituzione e le prove per la decisione odierna. (segue) (Alt)