Albania: opposizione, da Parlamento "illegittimo" grave attacco contro presidente Meta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima del voto, il premier Edi Rama ha attaccato in Aula il presidente albanese Ilir Meta, accusandolo di avere tradito il suo mandato, umiliando la Costituzione e distruggendo l'istituzione che dovrebbe garantire l'unità nazionale. Secondo Rama, riconfermato per un terzo mandato proprio con le elezioni di aprile, il presidente Meta ha inoltre "violato il confine vitale della separazione dei poteri in una democrazia parlamentare" e ha "messo in imbarazzo l'Albania nei suoi rapporti speciali con gli Stati Uniti". "Ilir Meta ha danneggiato in maniera avventata l'immagine del Paese nei nostri rapporti internazionali; Meta ha da ultimo perso tutte le possibilità che gli sono state concesse così generosamente per tornare su sentieri morali e legali", ha aggiunto Rama. "Pertanto, questo Parlamento oggi deve esercitare senza esitazione la volontà di oltre il 90 per cento del popolo albanese di destituire Meta dall'incarico", ha concluso il premier albanese nel suo breve ma duro attacco prima del voto dell'organismo legislativo di Tirana. (Alt)