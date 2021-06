Difesa: Francia, cominciano lavori per la realizzazione della portaerei nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana sono cominciati i lavori per la realizzazione della futura portaerei nucleare della marine francese che entrerà in servizio tra 17 anni. Lo ha annunciato il ministero della Difesa. Il primo passo è stata la realizzazione di un componente della caldaia nucleare. Si tratta del "primo pezzo ad essere fabbricato, sei mesi dopo l'annuncio del presidente" Emmanuel Macron, ha detto il portavoce del ministero, Hervé Grandjean. Secondo quanto riferiscono i media, l'elemento consiste in una sorta di cintura metallica da 270 tonnellate sulla quale vengono montate pompe e valvole necessarie al funzionamento della caldaia. Il componente è stato creato a Creusot, in Borgogna, e sarà sottoposto a molti test di sicurezza prima di essere convalidato. Da qui al 2025 è previsto un finanziamento da 900 milioni di euro. Di questi, 117 milioni di euro sono previsti per quest'anno. (Frp)