Migranti: Bernini (FI), posizione Pd depotenzia lavoro governo

- La posizione del Partito democratico sulla gestione dei migranti "è quantomeno contraddittoria e soprattutto controproducente: Letta sostiene infatti che i Paesi del nord Europa accolgono flussi molto più consistenti di noi, prendendo così le distanze dalla stessa linea del governo, che sta chiedendo più solidarietà a livello comunitario per gli arrivi dal Mediterraneo. Il rischio di questa posizione minimalista è quello di depotenziare anche battaglie lunghe e difficili come la modifica del Regolamento di Dublino, che impone la presa in carico dei migranti solo ai Paesi di primo approdo. Che sono Italia, Grecia e Spagna, non l’Europa del Nord". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. (Com)