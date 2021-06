Covid: M5s, test per green pass europeo siano gratis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' fondamentale che l’Italia segua i passi di altri Paesi europei, come la Francia per esempio, rendendo gratuiti i test per il Covid-19. Il voto del Parlamento europeo sul certificato digitale è un passo importantissimo per garantire la libera circolazione dei cittadini ma è chiaro che per chi non ha contratto il virus e non si è ancora riuscito a vaccinare per motivi squisitamente organizzativi, l’unico modo per potervi accedere sarà fare un test. È allora necessario che questi test siano gratuiti, anche perché, in Italia, i prezzi sono diversi tra regione e regione. Garantire a ogni cittadino le stesse possibilità è fondamentale, anche per sostenere il comparto turistico. La Francia per esempio garantirà tamponi gratis anche ai turisti. Su questo bisogna aprire un’ampia riflessione e fare dei passi avanti”. Lo affermano in una nota i componenti del Movimento cinque stelle in commissione Igiene e Sanità del Senato.(Com)