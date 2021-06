Lombardia: al via "Generazione Lombardia", tour nelle province per il futuro dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di incontri sul territorio con i giovani che studiano, lavorano e vivono in Lombardia. È questo, in sintesi, il significato del tour “Generazione Lombardia” che ha preso il via oggi a Milano, al centro sportivo dell'oratorio Murialdo. Qui l'assessore regionale ai Giovani, allo sviluppo Città metropolitana e alla comunicazione, Stefano Bolognini, ha incontrato numerosi giovani che svolgono attività sportive con il Centro sportivo italiano (Csi) Milano. "Oggi per noi inizia un percorso di ascolto di ragazze e ragazzi - ha detto in una nota l'assessore Bolognini - che ci porterà al varo della prima legge regionale per i giovani di Regione Lombardia. Vogliamo che siano loro a dirci quali sono i temi che ritengono maggiormente importanti per il loro presente e per il loro futuro". “Generazione Lombardia” comprende infatti diverse altre iniziative recentemente avviate da Regione come, tra le altre, il nuovo canale Instagram "generazionelombardia" e una consultazione pubblica online, attiva fino al 19 luglio, sulla piattaforma Open innovation, per raccogliere opinioni, idee e proposte dai giovani stessi. "Coinvolgere i giovani, stimolarli a sentirsi protagonisti e dare loro voce: queste - ha aggiunto Bolognini - sono le parole d'ordine per costruire, con loro e per loro, la Lombardia del futuro". Il tour sul territorio si svilupperà con una serie di incontri nelle province lombarde e rappresenta una parte di un progetto di più ampio respiro lanciato da Regione Lombardia."Tutti gli stimoli e le sollecitazioni che raccoglieremo - ha spiegato l'assessore Bolognini - saranno per noi fonte di ispirazione. Ritengo necessario e imprescindibile coinvolgere le nostre ragazze e ragazzi nel percorso di costruzione della prima legge regionale per i giovani di Regione Lombardia. E per fare ciò, dobbiamo sviluppare il loro interesse e ingaggiarli in una relazione nuova con le istituzioni, in cui queste ultime non siano percepite come lontane e distanti. Anche grazie a questi strumenti e questi canali - ha concluso - pensiamo che possano, ma soprattutto vogliano, dare il loro contributo nel costruire una Lombardia del futuro che li veda al centro e assolutamente protagonisti". (Com)