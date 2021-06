© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al senatore Adolfo Urso per l'importante incarico a cui è stato eletto. Finalmente, dopo l'impasse di diverse settimane, il Copasir torna ad operare nel pieno delle proprie funzioni nell'interesse della sicurezza dell'Italia". Lo afferma in una dichiarazione Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati e parlamentare del Movimento cinque stelle. (Com)