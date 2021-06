Mongolia: chiuse le urne per le elezioni presidenziali, affluenza al 52,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiuse in Mongolia le urne per le elezioni presidenziali. Secondo le prime stime, l'affluenza è stata del 52,7 per cento a livello nazionale. Lo ha riferito la Commissione elettorale generale (Gec), secondo cui 1.075.938 su 2.48.866 elettori registrati in 2.087 seggi elettorali hanno espresso il loro voto. I risultati preliminari di queste elezioni, le seste da quando nel 1992 avvenne la transizione dal regime comunista al sistema democratico, saranno resi noti non appena i risultati di tutti i seggi elettorali raggiungeranno il Gec, ha fatto sapere l'agenzia di stampa mongola "Montsame", riferendo anche che la possibilità di rielezione del presidente in carica Khaltmaagiin Battulga è stata limitata a causa di alcuni emendamenti alla Costituzione. Tra i papabili candidati a nuovo presidente della Mongolia c'è l'ex primo ministro Ukhnaa Khurelsukh del Partito popolare mongolo (Mpp), che detiene la maggioranza in parlamento e che, secondo alcuni media, potrebbe portare ad un maggiore coinvolgimento delle forze armate nella vita politica del Paese. (segue) (Res)