Mongolia: chiuse le urne per le elezioni presidenziali, affluenza al 52,7 per cento (2)

- Il rivale di Khurelsukh è Sodnomzundui Erdene, candidato del Partito democratico (Dp), che di recente ha dichiarato: "Se Khurelsukh dovesse vincere, la Mongolia rischierebbe di diventare una dittatura". Il terzo candidato, attualmente ricoverato in ospedale causa Covid-19, è Dangaasuren Enkhbat, ex presidente di un'azienda tecnologica e attuale membro della coalizione Elettorato della giusta persona, composta dal Partito nazionale del lavoro (Nlp), dal Partito social democratico mongolo (Msds) e dal Partito della giustizia (Jp). La presidenza è generalmente una posizione simbolica, ma oltre a comandare le forze armate, in alcuni casi ha il potere di veto sulle leggi. Il parlamento mongolo è composto da 76 membri nominati per un mandato di quattro anni, suddivisi tra i seguenti partiti: Mpp 62 seggi, Dp 11 seggi, Our Coalition 1 seggio, Right Person Electorate 1 seggio e indipendenti 1 seggio. (Res)