Roma 2021: Marin (CI), con Michetti e Matone opportunità per la Capitale

- Il ticket Enrico Michetti e Simonetta Matone "rappresenta la scelta migliore per Roma. Persone capaci e autorevoli che hanno già dimostrato il loro valore nei rispettivi percorsi professionali. Michetti e Matone rappresentano una grande opportunità per la Capitale che merita di chiudere la tragica esperienza della Raggi e tornare ad avere una amministrazione al livello delle principali capitali europee". Lo dice in una nota il capogruppo alla Camera di Coraggio Italia, Marco Marin, commentando la scelta unitaria del centrodestra dei candidati a sindaco e vicesindaco di Roma. (Com)