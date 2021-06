Egitto: influencer condannata a tre anni di carcere per "violazione valori" società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale in Egitto ha condannato Renad Emad, influencer sul social network Tik Tok, a tre anni di carcere, con l'accusa di aver "violato" i valori e i principi della società. L'influencer, arrestata lo scorso giugno e poi rilasciata, è stata condannata anche a pagare una multa di 100 mila sterline egiziane (quasi 5 mila euro). Oltre che per aver "violato" i valori familiari e sociali, Emad è stata condannata anche per aver commesso il reato di "tratta di esseri umani", in quanto avrebbe "sfruttato" la sorella minore nelle sue clip pubblicate sul social per aumentare le visualizzazioni. La sentenza emessa ieri, martedì, può ancora essere impugnata in Cassazione. L'anno scorso, le autorità egiziane hanno arrestato diversi utenti di TikTok noti per i loro contenuti controversi, che le autorità locali descrivono come "violazione dei valori e dei principi della società". (Cae)