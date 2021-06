Roma 2021: Fd'I, Michetti-Matone ticket vincente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il ticket Enrico Michetti e Simonetta Matone il centrodestra mette in campo due ottimi profili, di alto spessore e riconosciuta professionalità". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Fd'I. "Si tratta, soprattutto, di due persone che hanno una grande competenza, il primo valore di cui si deve riappropriare la capitale d'Italia - aggiungono i consiglieri di Fd'I -. Con questa scelta il centrodestra conferma ancora una volta di essere unito, compatto e in piena salute. Da oggi parte la nostra sfida per riportare in cima al Campidoglio un sindaco in grado di ridare a Roma il ruolo che merita". (Com)