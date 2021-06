© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà incondizionata al sottosegretario Giuseppe Moles per le minacce anonime di morte ricevute. Certo che non si farà intimidire da chi vigliaccamente tenta di silenziare il suo lavoro. Proseguirà come sempre ha fatto a testa alta, sicuro del suo ruolo e del suo percorso". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. (Rin)