Riforme: Brescia (M5s), si riparte con voto 18enni Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e primo firmatario della proposta di legge per il voto ai 18enni al Senato, segnala che "finalmente, dopo quasi otto mesi di attesa, la Camera sta per sbloccare la riforma per il voto dei 18enni al Senato. Una piccola rivoluzione che riguarda circa 4 milioni di under 25!". Il parlamentare posta su Facebook una foto con la relatrice, Valentina Corneli, del Movimento cinque stelle, ed aggiunge: "Dopo il sì al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari le riforme costituzionali ripartono dalla partecipazione e dai giovani. Dobbiamo lavorare per istituzioni più credibili, stabili e vicine ai cittadini. Il Parlamento non può fallire". La proposta di legge è stata approvata in prima lettura alla Camera con 487 sì nel luglio 2019. (Rin)