Covid: 2.199 nuovi casi e 77 decessi (2)

- I tamponi effettuati oggi sono 218.738, con un rapporto tamponi-positivi dell'1 per cento, in lieve rialzo rispetto a ieri, quando era dello 0,85 per cento. Sono 661 le persone ricoverate in terapia intensiva, 27 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 4.382. A livello territoriale, la regione con il maggior numero di contagi è la Lombardia (+322), seguita da Sicilia (+320), Campania (+257), Puglia (+185) e Lazio (+179). (Rin)