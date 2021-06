Covid: in Lombardia calano i ricoveri 322 nuovi positivi, 0,7 per cento dei tamponi effettuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia cala ancora l'incidenza dei tamponi positivi al Coronavirus, scendendo a 0.7 per cento rispetto allo 0.8 della precedente rilevazione. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2, per un totale di 143) e nei reparti (-63, per un totale di 754 ). A fronte di 43.271 tamponi effettuati, sono 322 i nuovi positivi (0,7 per cento). I decessi registrati oggi sono 10 più di ieri per un totale complessivo di 33.696, mentre i guariti/dimessi sono 1.727. L'incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni è pari a 22. (Rem)