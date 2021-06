Covid: in Puglia al via prenotazioni vaccini per nati tra 1997 e 2001

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.697.284 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal report del Governo nazionale. Le dosi sono il 95.1 per cento di quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza, 2.837.585). Lo ha reso noto la Regione Puglia nel consueto report: "Oggi alle 14 è partita la prenotazione del vaccino per le fasce d'età tra il 1997 e il 2001. Sono oltre 18mila i prenotati sui vari canali alle 17 (il dato è in continuo aggiornamento)". (Ren)