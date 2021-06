© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 per mille "potrà essere destinato a Forze dell’ordine e Forze armate: il Senato ha approvato una norma fortemente voluta dalla Lega e di cui beneficeranno le famiglie che hanno perso un parente mentre prestava servizio. Orgoglioso di questo risultato: ora avanti tutta per approvare il testo alla Camera. Dalle parole ai fatti". Lo afferma in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini. (Com)