Etiopia-Russia: annunciata cooperazione tra i servizi di intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie di intelligence di Etiopia e Russia hanno concordato di rafforzare la loro cooperazione nella sicurezza e in altri settori. L'accordo, riferisce l'emittente etiope "Fana", è stato concluso nel quadro dei colloqui avuti oggi dal direttore dell'Agenzia nazionale di intelligence e sicurezza (Niss) Temesgen Tiruneh con l'ambasciatore russo in Etiopia, Yevgeny Terekhin. Il dialogo si è articolato su temi di reciproco interesse ed è in quest'ambito che le autorità hanno sottoscritto l'intesa. Secondo Temesgen, la cooperazione con la Russia aggiungerà energia agli sforzi dell'Etiopia di costruire un'istituzione di servizi di sicurezza indipendente e professionale, mentre da parte sua l'ambasciatore Terekhin ha garantito che Mosca continuerà a rafforzare la sua cooperazione con Addis Abeba in vari settori, in particolare nelle aree dei servizi di sicurezza. Fra i temi affrontati anche quello relativo alla condivisione di esperienze tecnologiche ed allo scambio di informazioni di comune interesse. (Res)