Vaccini: Racca (Federfarma Lombardia), siamo pronti a partire con somministrazioni in farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia Le farmacie sono pronte per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Lo ha annunciato il presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca, durante il suo intervento al webinar "Il valore delle farmacie nello scenario post-Covid-19 in Lombardia": "Siamo pronti per vaccini, ci siamo preparati, abbiamo seguito i corsi, abbiamo gli accordi chiusi e i protocolli attuativi già alla firma dell'assessore Moratti e del direttore generale, quindi siamo prontissimi a partire", ha detto Racca. (Rem)