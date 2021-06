Sanità: nelle farmacie del futuro aumentano i servizi come telemedicina e campagne di prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i mesi più critici della pandemia, le farmacie si sono dimostrate un presidio essenziale di salute pubblica per capillarità, presenza costante e competenza, confermando la loro funzione sanitaria e sociale al servizio della collettività e guadagnandosi "sul campo" la fiducia degli utenti. Lo conferma una recente indagine condotta da Cittadinanzattiva Lombardia: il 91 per cento dei cittadini lombardi intervistati ha apprezzato il supporto ricevuto dai presìdi con la croce verde e l'84% auspica un ampliamento delle loro prestazioni, in particolare vaccini e tamponi, telemedicina, ritiro referti, pagamento ticket delle prenotazioni sanitarie, impiego del digitale, scelta e revoca del medico di famiglia. "Se mai ce ne fosse stato bisogno, l'esperienza del Covid ci ha evidenziato ancor di più il ruolo fondamentale della farmacia e dei suoi operatori come primo presidio sul territorio e punto di riferimento importantissimo per gli utenti, soprattutto i più anziani e chi più necessitava di informazioni e assistenza", ha dichiarato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel suo intervento di apertura. "Il fatto che, pur in un periodo drammatico ed emergenziale, le farmacie siano sempre state aperte la dice lunga sulla professionalità, umanità e competenza di chi opera in questo settore". "In questa crisi sanitaria senza precedenti, le oltre 3mila farmacie lombarde hanno dato un contributo sostanziale nell'emergenza, dimostrando di avere molte potenzialità che meriterebbero di essere espresse e valorizzate", ha dichiarato il presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca. "È chiaro ormai come la gestione territoriale della sanità non possa prescindere dalla farmacia che, grazie alla sua facile accessibilità e al rapporto fiduciario con il paziente, può agire da 'catalizzatore' di efficienza e buon servizio, avvicinando il Ssr ai cittadini, promuovendo la cultura della prevenzione, semplificando i percorsi diagnostico-terapeutici e facilitando ulteriormente l'accesso alle terapie. Per rispondere alle richieste che arrivano dagli stessi utenti, ci impegneremo ad ampliare le prestazioni offerte. Siamo sin d'ora a disposizione della Regione, per un maggiore coinvolgimento delle farmacie in quella sanità del territorio che l'imminente revisione della Legge 23 intende potenziare, in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che destina il 45 per cento delle risorse complessive per la salute al rafforzamento dei servizi e delle strutture di prossimità". (segue) (Com)