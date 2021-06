Sanità: nelle farmacie del futuro aumentano i servizi come telemedicina e campagne di prevenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza pandemica, in particolare nella prima fase, ha drammaticamente sottolineato l'importanza di una rete di assistenza territoriale tanto capillare quanto accessibile", ha affermato il presidente Fofi e vicepresidente della Camera dei Deputati, Andrea Mandelli. "Contemporaneamente, ha dimostrato quanto in questa rete siano fondamentali i farmacisti e le farmacie di comunità, che hanno sempre garantito non solo la continuità dell'accesso al farmaco ma anche la riuscita di importanti innovazioni, come la completa dematerializzazione delle ricette, e risolto criticità come quella legata all'ossigenoterapia domiciliare. Dopo questa esperienza diviene imprescindibile l'implementazione del modello della farmacia dei servizi, con tutti gli strumenti innovativi – a cominciare dalla telemedicina – in grado di contribuire a una reale sinergia interprofessionale e alla completa presa in carico del paziente, in base al principio di prossimità delle cure". "Nello scenario post-pandemico e nel solco del rilancio del Sistema sanitario lombardo che scaturirà dalla revisione della Legge regionale 23/2015 e dal recepimento degli obiettivi fissati dalla Missione 6 del Pnrr, sarà necessario rafforzare il ruolo della farmacia dei servizi, come luogo fisico ove poter fruire di una gamma di servizi di bassa intensità", ha aggiunto Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Lombardia. "Ciò permetterà un ulteriore avvicinamento dei sistemi di diagnosi e cura alla popolazione e un conseguente alleggerimento dei flussi sulle strutture ospedaliere". (segue) (Com)