Sanità: nelle farmacie del futuro aumentano i servizi come telemedicina e campagne di prevenzione (3)

- Tra le prestazioni che Federfarma Lombardia si prefigge di sviluppare ulteriormente, nell'ambito della farmacia dei servizi, vi sono: campagne di screening e prevenzione, prima fra tutte quella per il tumore del colon-retto; attività di telemedicina (holter pressorio e cardiaco, Ecg, auto spirometria), con l'obiettivo di renderle un canale ordinario di accesso al Sistema sanitario, mediante la convenzione con Regione Lombardia; controllo dell'aderenza terapeutica nei pazienti in cura per ipertensione, BPCO, diabete e supporto nella presa in carico dei soggetti con cronicità, con il farmacista alleato strategico a fianco del medico di famiglia e dello specialista. Inoltre, la Legge di Bilancio 2021 ha consentito, in via sperimentale, di eseguire tamponi e vaccinazioni in farmacia, ponendo l'Italia al passo con altri Paesi europei; l'auspicio ora è che questa opportunità possa perdurare oltre l'emergenza Covid ed essere applicata anche in occasione della profilassi antinfluenzale. "Grazie alla sua consuetudine con il paziente e agli strumenti che ha a disposizione, il farmacista è il professionista più indicato per controllare e favorire l'aderenza alle cure, soprattutto in caso di patologie croniche", ha spiegato Luigi Zocchi, Vicepresidente di Federfarma Lombardia. "Di altrettanta importanza, sarà affidare alle farmacie del territorio la distribuzione di tutti i farmaci che, al momento, sono ancora dispensati dagli ospedali e nei distretti delle ATS, ad eccezione di quei medicinali che richiedono una somministrazione particolare. Questa scelta – ha concluso Zocchi – ­permetterebbe un monitoraggio più accurato delle erogazioni e della corretta assunzione della terapia da parte del paziente, oltre a un contenimento dei costi". (Com)