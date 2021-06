Toscana: consiglio regionale vota apprezzamento attività Garante detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata dal consiglio regionale della Toscana una proposta di risoluzione che esprime apprezzamento per l'attività svolta e i risultati conseguiti dal garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'anno 2020. L'atto, che ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza (Lega e Fd'I hanno votato contro, M5s si è astenuto) ribadirà, come si legge in una nota dell'organismo "anche l'impegno a contribuire attraverso tale organo ad assicurare la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento sociale dei condannati". E dunque: "Nella risoluzione c'è inoltre l'impegno a sostenere e rafforzare l'efficienza dell'Ufficio del Garante nello svolgimento delle funzioni che gli sono state assegnate per legge, e l'auspicio che le previsioni di quella legge vengano aggiornate, come hanno già fatto altri Consigli regionali, secondo le linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla disciplina degli organi di garanzia, come approvate dall'Assemblea plenaria del 26 settembre 2019". (Ren)