Fd'I: Urso si dimette da incarichi operativi di partito

- Il senatore Adolfo Urso, di intesa con il presidente Giorgia Meloni, si è dimesso dagli incarichi operativi del partito dopo la elezione a presidente del Copasir. Lo riferisce una nota dell'Ufficio stampa del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Il senatore Urso era responsabile nazionale del Dipartimento Impresa e attività produttive e Commissario provinciale in Trentino. Una scelta che evidenzia il valore istituzionale del nuovo incarico parlamentare che il senatore Urso assolverà in quello che rappresenta il principale organo di controllo e di garanzia del Parlamento, l’unico in cui la legge istitutiva 124/2007 prescrive che il presidente appartenga ad un gruppo di opposizione. (Rin)