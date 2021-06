Libano: leader di Hezbollah Nasrallah rassicura su salute e apre a importazioni carburante da Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Hezbollah del Libano, Hassan Nasrallah, ha rassicurato i sostenitori di stare bene, dopo che alcuni attacchi di tosse durante il suo ultimo discorso avevano causato preoccupazione e speculazioni sulla sua salute. Lo riferisce il sito d’informazione “Middle East Eye”. "Un essere umano è un essere umano, a volte si ammala o si stanca", ha dichiarato il capo di Hezbollah durante un discorso sulla crisi finanziaria del Paese e lo stallo politico. Riferendosi alle voci sui social media che suggerivano una sua grave malattia dopo il suo discorso del 25 maggio scorso, ha precisato: "Alcune persone ci hanno ucciso e altre hanno iniziato a cercare un successore. Io li rassicuro". Nasrallah, che guida Hezbollah sostenuto dall'Iran per quasi tre decenni, ha anche ringraziato coloro che hanno espresso preoccupazione. Il segretario generale ha anche sottolineato che, poiché il Libano continua a soffrire per una grave crisi economica, potrebbe presto essere costretto a dipendere dalle importazioni di carburante dall'Iran. Nasrallah ha esortato le autorità a prendere una "decisione coraggiosa" e superare la loro "paura" di Washington per importare forniture di carburante dall'Iran, che è sotto dure sanzioni statunitensi. (segue) (Res)