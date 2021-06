Libano: leader di Hezbollah Nasrallah rassicura su salute e apre a importazioni carburante da Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa la Banca mondiale ha rilasciato un rapporto che descrive la crisi in Libano come una delle peggiori depressioni registrate nel mondo dalla metà del 19mo secolo. Negli ultimi mesi, i residenti del Paese hanno avuto a che fare con carenze di carburante sempre più gravi, con lunghe code alle stazioni di servizio e alcuni autisti che aspettano più di un'ora per comprare anche piccole quantità di rifornimenti. Descrivendo la situazione come umiliante, Nasrallah ha fatto presente che se lo Stato libanese non riuscisse a reagire alla crisi, "noi, all'interno di Hezbollah, andremo in Iran, negozieremo con il governo iraniano, compreremo navi piene di benzina e olio combustibile e le porteremo al porto di Beirut". Gli acquisti, secondo il capo di Hezbollah, sarebbero fatti in lire libanesi e non richiederebbero lunghe attese per l'approvazione delle assegnazioni di dollari da parte della Banca centrale. (segue) (Res)