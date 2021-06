Libano: leader di Hezbollah Nasrallah rassicura su salute e apre a importazioni carburante da Iran (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Stato libanese non osi impedire la consegna di benzina e olio combustibile al popolo libanese. Non possiamo più tollerare queste scene di umiliazione", ha concluso Nasrallah. Il rapporto della Banca mondiale ha previsto che l'economia libanese si ridurrà di quasi il 10 per cento nel 2021 e ha sottolineato che non c'è "un chiaro punto di svolta all'orizzonte, data la disastrosa inazione politica". Secondo l'indice dei prezzi al consumo del Libano, c'è stato un aumento dei prezzi dei beni di circa il 400 per cento per tutto il 2020. Lo stallo politico ha complicato la situazione finanziaria del Paese. Un nuovo governo è necessario per promulgare le riforme che potrebbero sbloccare gli aiuti stranieri. Tuttavia, il primo ministro designato Saad Hariri e il presidente Michel Aoun, alleato di Hezbollah, hanno delle divergenze sulla nomina dei ministri da ottobre dello scorso anno. (Res)