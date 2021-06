Sociale: Colosimo (Fd'I), oltre trecento famiglie a Roma senza assegno di cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio e il comune di Roma continuano a rimpallarsi, la responsabilità sulla mancata erogazione dell'assegno di cura e contributo cargiver familiare per disabilità gravissima alle famiglie aventi diritto presenti nella graduatoria di Roma Capitale. Dal question time di oggi scopriamo che l'amministrazione regionale dopo sei mesi ha 'prontamente', tre giorni fa, aumentato i fondi a disposizione. Peccato però che comunque trecento famiglie rimangono fuori dalla graduatoria e non potranno ricevere i contributi dei quali hanno diritto. Ancora una volta la Regione Lazio si dimostra totalmente assente sulle politiche sociali e a pagarne le conseguenze sono sempre i più fragili". È quanto scrive su Facebook il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. (Com)