Toscana: via libera a indennizzi per danneggiati da strada statale del Brennero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità la mozione in merito agli indennizzi a favore dei cittadini e delle attività danneggiati dalla prolungata chiusura della strada statale 12 del Brennero presentata da Vittorio Fantozzi (Fratelli d’Italia) ed emendata dal consigliere Mario Puppa (Pd). L’atto, considerato che l’interruzione ha causato gravi problemi alla popolazione e alle attività commerciali della zona, con ingenti danni economici, impegnerà la giunta a valutare di adottare azioni volte a quantificare i danni economici causati dalla prolungata chiusura della strada statale 12 del Brennero e di determinare, di conseguenza, indennizzi proporzionati alla quantificazione dei danni subiti. Impegnerà inoltre a mettere in atto idonei interventi di sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive colpite dall’interruzione. (Ren)