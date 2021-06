Fiumicino: Capolei (FI), episodio libri osceni non deve più ripetersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Consiglio regionale del Lazio abbiamo discusso una nostra interrogazione, a cui tenevamo molto, relativa all'episodio gravissimo verificatosi in una scuola elementare di Fiumicino, che ha visto la presenza, su banchi occupati da bambini piccoli, di libri contenenti materiale sessualmente esplicito". Lo comunica in una nota il Consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei (FI). "Sollecitati da associazioni e cittadini, tra cui l'amico Massimiliano Masia di Energie per Fiumicino, abbiamo agito immediatamente interpellando la Giunta regionale per ricevere i necessari chiarimenti - aggiunge Michetti -. Rimane la gravità inaudita dell'accaduto, ma ci impegniamo con i cittadini affinché episodi di questo tipo non si verifichino più, non solo nelle strutture scolastiche di Fiumicino ma in quelle dell'intera regione Lazio".(Com)