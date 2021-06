Sanità: Ciacciarelli (Lega), Zingaretti bocciato, fallimento totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Liste d'attesa con tempi biblici, disservizi del Cup, scarse informazioni e prescrizioni prive dei codici di priorità. L'offerta sanitaria nel Lazio resta sempre disastrosa, e a pagarne le spese sono i più deboli, i malati. Con l'extraticket, poi, si finisce per sottolineare ancor di più il divario tra ricchi e poveri". Così, in una nota, il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Chi può permetterselo si visita in 3 giorni, chi no, deve attendere un anno. Bisogna rimettere in sesto un sistema al collasso. Con la salute dei cittadini non si scherza - aggiunge -. Continuano i disagi nei pronto soccorso della provincia di Frosinone, code interminabili, ore d'attesa davvero insostenibili prima di ricevere una visita. Per non parlare della mancanza di attrezzature adeguate per gli esami, o tac, appena inaugurate che funzionano a mezzo servizio, come quella dello Spaziani di Frosinone; punto sul quale sono intervenuto giorni fa. Detto questo - prosegue Ciacciarelli - come ribadisco sempre, la colpa non va addossata a chi opera nel settore, infermieri, medici, etc., ma all'intero sistema che fa acqua da tutte le parti. Da nord a sud della provincia la mappa rossa dell'emergenza si fa sempre più vasta. In tutto questo la Regione Lazio è assente, come il suo presidente, prima impegnato a fare il segretario Dem, ed ora, malgrado lo strappo, sempre e comunque assente", conclude.(Com)