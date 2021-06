Romania: disavanzo bilancia commerciale in aumento nei primi 4 mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale (Fob/Cif) in Romania è aumentato con 957,5 milioni di euro nei primi quattro mesi dell'anno, arrivando a 7,06 miliardi di euro. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Tra il primo gennaio e il 30 aprile 2021, le esportazioni Fob sono ammontate a 23,966 miliardi di euro e le importazioni Cif a 31,026 miliardi di euro. Le esportazioni sono aumentate del 19,9 per cento e le importazioni del 18,9 per cento rispetto ai primi quattro mesi del 2020. Ad aprile 2021, le esportazioni Fob ammontavano a 6,249 miliardi di euro e le importazioni Cif ammontavano a 7,977 miliardi di euro, con un deficit di 1,728 miliardi di euro. Rispetto ad aprile 2020, le esportazioni ad aprile 2021 sono aumentate del 113,2 per cento e le importazioni sono aumentate del 74,6 per cento. Il valore del commercio di beni (intra-Ue 27) nel periodo in esame e' stato pari a 17,807 miliardi di euro per le esportazioni e di 22,832 miliardi di euro per le importazioni, con una quota del 74,3 per cento del totale delle esportazioni e del 73,6 per cento del totale delle importazioni. Il valore degli scambi extra comunitari (Extra-Ue27) sono stati pari a 6,159 miliardi di euro per le esportazioni e di 8,194 miliardi di euro per le importazioni, con una quota del 25,7 per cento del totale delle esportazioni e del 26,4 per cento per le importazioni. (Rob)