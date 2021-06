Ambiente: prorogato al 10 settembre il termine per presentare eventi da inserire nel cartellone “All4climate-Italy 2021”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata una straordinaria risposta della società civile, delle istituzioni, del mondo imprenditoriale quella che è giunta ad “All4Climate-Italy2021”. Sono infatti già oltre 380 gli eventi che sono stati inseriti nel cartellone che rappresenta il percorso di avvicinamento alla COP16 di Glasgow e alla Pre-Cop che si terrà in Italia. Visto il gran numero di richieste e il ritmo con cui continuano ad arrivare al ministero della Transizione Ecologica, si è deciso di prorogare al 10 settembre il termine per la presentazione della proposte di nuovi eventi. Lo riferisce un comunicato stampa. “All4Climate-Italy2021 è una iniziativa lanciata dal ministero dell’Ambiente in collaborazione con il programma di comunicazione sui cambiamenti climatici Connect4Climate della Banca Mondiale, assieme alla Regione Lombardia e al Comune di Milano. Il programma punta a promuovere un percorso aperto a tutti finalizzato al confronto e al dialogo sulle sfide e le buone pratiche legate al tema dei cambiamenti climatici e agli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Con lo spostamento del termine dal 15 giugno al 10 settembre, si potranno quindi ancora per tre mesi proporre iniziative attraverso cui offrire un contributo in vista dei due appuntamenti preparatori della COP26 che l’Italia ospiterà a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre 2021: la Pre-Cop (30 settembre – 2 ottobre) e l’evento internazionale dedicato ai giovani “Youth4Climate2021: Driving Ambition” (29-30 settembre). Per aderire ed entrare a fare parte del Programma All4Climate - Italy2021 c’è tempo quindi fino al 10 settembre. Gli incontri possono essere organizzati in formato virtuale o in presenza, potranno svolgersi sull’intero territorio nazionale fino al 2 ottobre 2021. Per le iniziative che si terranno a Milano, o in Lombardia, è previsto il sostegno del Comune di Milano e della Regione Lombardia nell’individuazione delle sedi. Tutti gli eventi si dovranno svolgere nel rispetto della normativa anti Covid vigente ed essere plastic-free. (Rin)