Roma: Fassina (SpR), innalzata protezione a Tiziana di Tor Bella Monaca

- Tutte le istituzioni di Roma Capitale e dello Stato "devono dare non soltanto solidarietà, ma sostegno continuo all’Associazione Tor più Bella e, in particolare, alla signora Tiziana Ronzio, da anni in lotta per la legalità e la giustizia sociale a Tor Bella Monaca". Lo dichiara, in una nota, Stefano Fassina deputato Leu consigliere di SxR. "L’aggressione violenta che Tiziana e suo figlio hanno subito sotto casa dalla famiglia Moccia - aggiunge - è gravissima e inammissibile e deve richiamare tutti a una maggiore attenzione e presenza sul territorio. Nell’incontro con lei oggi pomeriggio ho riferito a Tiziana il colloquio avuto oggi con il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il quale mi ha confermato l’innalzamento immediato della protezione dello Stato a una signora coraggiosa e per questo minacciata e aggredita. Oltre alla protezione per la sicurezza fisica della signora e dei suoi figli, è decisivo l’intervento delle istituzioni ogni giorno, anche dell’Ater che deve denunciare le illegalità di lungo corso nella Torre di via Santa Rita da Cascia e promuoverne attraverso le forze dell’ordine l’eliminazione". (Com)