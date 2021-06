Covid: contrasto alla commercializzazione online di farmaci falsificati o illegali, chiusi 113 mila siti web (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'intensificazione dei controlli sulle spedizioni dirette in Italia, sono stati individuate e sequestrare nel corso della week of action circa 30 mila unità di farmaci illegali e falsificati, per un valore stimato di circa centomila euro. Anche alla luce dell'attuale pandemia da Sars-Co-V (Covid-19), preme evidenziare come in Italia, cosi come negli altri Paesi coinvolti nell'Operazione Pangea, l'attività di controllo si sia focalizzata in modo particolare sui farmaci correlati alla cura del Covid-19, consentendo di individuare e bloccare medicinali che, lungi dal rappresentare una reale cura per i pazienti affetti dal virus, li espongono invece a seri rischi per la propria salute. L'operazione ha inoltre consentito di individuare trend emergenti, come quelli riguardanti sia le spedizioni illegali di farmaci provenienti da Singapore, che le spedizioni di farmaci di medicina tradizionale cinese utilizzati per la cura del Covid-19, presumibilmente destinati alle comunità asiatiche residenti in Italia. In questi casi, l'intervento di Interpol è stato particolarmente significativo, grazie alla rapidità con la quale è stata possibile la condivisione delle informazioni a livello intercontinentale. (Rin)