Russia: ex premier Medvedev, misure adottate da Russia Unita hanno ridotto dipendenza da prezzi petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insieme di misure adottate da Russia Unita, partito di maggioranza nella Federazione Russa, ha contribuito dal 2016 a ridurre la dipendenza dell'economia dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio, favorendo il rafforzamento del sistema finanziario del Paese nel suo complesso. Lo ha dichiarato il presidente del partito di governo, Russia Unita, l'ex primo ministro Dmitrij Medvedev. "Una delle principali priorità del programma elettorale del 2016 fu lo sviluppo sostenibile dell'economia del Paese. Bisogna ammettere che la nostra dipendenza dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio è diminuita significativamente in questo periodo", ha dichiarato Medvedev durante una riunione dei vertici del partito. "In gran parte grazie a questo, è stato possibile raggiungere il consolidamento finale del sistema di bilancio del Paese", ha aggiunto. "In generale, anche il sistema finanziario del paese si è rafforzato, è stato possibile ridurre significativamente l'inflazione", ha dichiarato il presidente del partito di governo. Con il contributo del partito, ha sottolineato, sono state prese decisioni che hanno portato al rientro delle società registrate all'estero. "È stata stabilita la responsabilità penale per il prelievo di capitali, ed è stata attuata una serie di misure per combattere la corruzione e l'abuso da parte dei funzionari", ha sottolineato Medvedev.(Rum)